Путин заявил, что государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин

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Путин заявил, что государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Глава государства отметил, что россиянки успешно решают производственные задачи и становятся лидерами в сфере своей деятельности.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", проходящего в Новокузнецке. Соответствующий текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

В обращении российский лидер отметил, что государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин.

Путин отметил, что россиянки работают в разных отраслях экономики, успешно решают производственные задачи и становятся лидерами в сфере своей деятельности.

Участниками форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" являются гости из 16 стран и 39 российских регионов — женщины-парламентарии, представительницы органов исполнительной власти, деловых кругов, бизнеса, международных организаций. Он пройдёт 1–2 марта в Новокузнецке.

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