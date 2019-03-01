Путин заявил, что государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов", проходящего в Новокузнецке. Соответствующий текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
В обращении российский лидер отметил, что государство продолжит улучшать условия жизни и работы женщин.
Путин отметил, что россиянки работают в разных отраслях экономики, успешно решают производственные задачи и становятся лидерами в сфере своей деятельности.
Участниками форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов" являются гости из 16 стран и 39 российских регионов — женщины-парламентарии, представительницы органов исполнительной власти, деловых кругов, бизнеса, международных организаций. Он пройдёт 1–2 марта в Новокузнецке.
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