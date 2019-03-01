ЦБ отозвал лицензию у столичного "Жилстройбанка"

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ЦБ отозвал лицензию у столичного "Жилстройбанка"

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Фото: © Агентство городских новостей «Москва»/Любимов Андрей

Центробанк отозвал лицензию у столичного "Жилстройбанка". Кредитная организация лишена возможности проводить банковские операции с 1 марта. Об этом сообщает регулятор.

— Лицензия у АО КБ "Жилстройбанк" аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке также отметили, что у "Жилстройбанка" есть необходимые средства, чтобы удовлетворить требования кредиторов.

Финансовая организация по состоянию на 1 февраля занимала 456-е место в банковской системе страны.

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