ЦБ отозвал лицензию у столичного "Жилстройбанка"

Центробанк отозвал лицензию у столичного "Жилстройбанка". Кредитная организация лишена возможности проводить банковские операции с 1 марта. Об этом сообщает регулятор.
— Лицензия у АО КБ "Жилстройбанк" аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, — говорится в сообщении ЦБ.
В Центробанке также отметили, что у "Жилстройбанка" есть необходимые средства, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
Финансовая организация по состоянию на 1 февраля занимала 456-е место в банковской системе страны.
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