Более 1,3 млн мест создано в детских садах России за три года

За последние три года в дошкольных учреждениях было создано 1,34 миллиона мест в рамках реализации государственных программ, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Ольгу Голодец.
— Почти все регионы уже решили проблему с местами в детских садах, — заявила Голодец на Международном женском форуме в Новокузнецке.
Вице-премьер добавила, что сейчас на повестке вопрос обеспечения местами в яслях, выразив надежду на то, что с этой задачей также удастся успешно справиться.
Напомним, в Новокузнецке 1 и 2 марта проходит форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов".
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