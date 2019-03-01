Более 1,3 млн мест создано в детских садах России за три года

Почти во всех регионах страны для детей в возрасте от трёх до семи лет решена проблема с очерёдностью в детсады.

За последние три года в дошкольных учреждениях было создано 1,34 миллиона мест в рамках реализации государственных программ, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Ольгу Голодец.

— Почти все регионы уже решили проблему с местами в детских садах, — заявила Голодец на Международном женском форуме в Новокузнецке.

Вице-премьер добавила, что сейчас на повестке вопрос обеспечения местами в яслях, выразив надежду на то, что с этой задачей также удастся успешно справиться.

Напомним, в Новокузнецке 1 и 2 марта проходит форум "Роль женщин в развитии промышленных регионов".