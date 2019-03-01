"Соцсети — туалет в Интернете". Леди Гага ответила на слухи о романе с Купером

Популярная американская певица рассказала, что она и Брэдли Купер чувствовали во время выступления на "Оскаре".

Выступление Брэдли Купера и Леди Гага на "Оскаре" затмило многих звёзд, которые появлялись на сцене во время церемонии. Выступление начали очень активно обсуждать в Сети. Многие стали говорить о том, что Купер и Гага — любовники.

На днях певица Гага пришла на шоу к Джимми Киммелу. Там она впервые прокомментировала слухи, которые в настоящий момент обсуждает весь мир, — речь идёт, само собой, про её вероятные отношения с Брэдли Купером.

— Я хочу сказать, что социальные сети — туалет в Интернете. И то, что они делают с популярной культурой, просто ужасно. Люди увидели любовь. Именно этого мы и добивались, — рассказала Гага.

Помимо этого, певица много шутила на шоу. Она даже принесла свою статуэтку и нашла трусы для золотого "Оскара".