Вышел новый трейлер "Хеллбоя"

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Вышел новый трейлер "Хеллбоя"

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Кадр фильма "Хеллбой"/ © Кинопоиск

Вместе с этим стала известна дата премьеры фильма. В российских кинотеатрах он выйдет 11 апреля.

Студия Lionsgate опубликовала второй трейлер перезапуска "Хеллбоя". Новое видео было опубликовано на официальном YouTube-канале кинокомпании.

Режиссёр фильма — Нил Маршалл ("Ганнибал", "Мир дикого Запада"). Главные роли в новой ленте исполнили Дэвид Харбор ("Очень странные дела"), Иэн Макшейн ("Джон Уик") и Милла Йовович ("Обитель зла").

Ранее сообщалось о том, что фильм получит рейтинг для "взрослых" (18+). Российская премьера кинокартины состоится 11 апреля.

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