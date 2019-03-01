Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Вместе с тем самый низкий уровень регистрируемой безработицы зафиксирован в Севастополе (0,2%).

Наибольшее количество безработных в России живёт в Ингушетии, сообщает RT со ссылкой на данные мониторинга Минтруда.

Как отмечается, уровень безработицы в Ингушетии составляет 8,7%. На втором месте находится Чеченская Республика с показателем в 8%. На третьем месте — Республика Тыва (3,9%). Помимо того, высокое число официально безработных зафиксировано в Амурской области, где показатель достиг 2,4%.

Также среди лидеров по безработице — Ненецкий автономный округ (2,3%), Северная Осетия, Республика Алтай и Чукотский автономный округ (по 2,2%).

Вместе с тем самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Севастополе (0,2%), Ленинградской области (0,3%), Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ульяновской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе (по 0,4%).

В исследовании отмечается, что в 2018 году было зарегистрировано 1,4 миллиона безработных граждан. Данный показатель на 10,4% меньше, чем в 2017 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в России предрекли рост числа безработных почти на 40%.