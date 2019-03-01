На руках матери. Школьница умерла в калининградской психбольнице

Изначально врачи предполагали, что у девочки сильная депрессия. Однако после вскрытия этот диагноз не подтвердился.

В приёмном покое психиатрической больницы № 2 в Калининграде умерла 15-летняя школьница. Об этом сообщает местное издание "Клопс".

По информации издания, в середине февраля Ангелину доставили в Центральную районную больницу города Гусева — ей стало плохо на улице. За неделю она потеряла 10 килограммов, а к 20 февраля школьница вовсе оглохла на одно ухо и лишилась голоса. Врачи решили, что девочка страдает тяжёлой депрессией, из-за чего её нужно доставить в психдиспансер. При этом медики отказались везти пациентку в другое учреждение.

В приёмном отделении психбольницы у Ангелины начался приступ — пожелтело лицо, начались судороги. Сотрудники диспансера попытались оказать ей помощь, но к приезду скорой девочка умерла.

— Вместе с мёртвой дочерью я пробыла в приёмном покое несколько часов. Я вытерла ей лицо, переодела в чистую одежду. Потом приехали следователи, что-то спрашивали... Мне кажется, я никогда не забуду этот ужас, — рассказала мама Ангелины.

В заключении о смерти отмечается, что у девочки обнаружена "левожелудочковая недостаточность", к которой привела "кардиомиопатия неуточнённая". Мать погибшей девочки намерена обратиться в региональное СУ СК РФ и Росздравнадзор.