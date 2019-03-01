Лайф публикует первое видео с места смертельного ДТП под Волгоградом

Лайф публикует первое видео с места ДТП в Волгоградской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибло пять человек.

По данным областного ГУ МВД РФ, авария произошла утром, все погибшие находились в автомобиле Mitsubishi Outlander.

По предварительным данным, легковушка не была "переобута" в зимнюю резину. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, среди погибших в аварии есть ребёнок.

Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.