Лайф публикует первое видео с места смертельного ДТП под Волгоградом

Лайф публикует первое видео с места ДТП в Волгоградской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и фуры погибло пять человек.
По данным областного ГУ МВД РФ, авария произошла утром, все погибшие находились в автомобиле Mitsubishi Outlander.
По предварительным данным, легковушка не была "переобута" в зимнюю резину. Подробности ДТП уточняются.
Напомним, среди погибших в аварии есть ребёнок.
Видео с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.
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