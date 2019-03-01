Студента из Хабаровска арестовали на два месяца по делу о подготовке теракта

Студента Александра Онуфриенко арестовали на два месяца по делу о подготовке теракта. Это решение принял Центральный районный суд Хабаровска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на помощника судьи.

— Он обвиняется по части 1 статьи 30 и по части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), — сообщили в суде.

Добавим, что ни в ФСБ, ни в СК, ни в академии, где учился студент, эту информацию никак не комментируют.