В Красноярске зажгли огонь зимней Универсиады — видео

Глава Минспорта заявил, что ждёт новых имён, красивой борьбы, зрителей на трибунах, а также хорошей погоды и снега.

В Красноярске на стадионе "Платинум-арена" зажгли огонь Универсиады, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

— Я чувствую огромную гордость от того, что такие соревнования проходят у нас в стране, — заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.

Глава Минспорта отметил, что надеется на хорошую посещаемость соревнований и ожидает от спортсменов красивой борьбы.

Напомним, на международных студенческих спортивных играх в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.