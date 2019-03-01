В Красноярске зажгли огонь зимней Универсиады — видео

В Красноярске на стадионе "Платинум-арена" зажгли огонь Универсиады, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
— Я чувствую огромную гордость от того, что такие соревнования проходят у нас в стране, — заявил журналистам министр спорта России Павел Колобков.
Глава Минспорта отметил, что надеется на хорошую посещаемость соревнований и ожидает от спортсменов красивой борьбы.
Напомним, на международных студенческих спортивных играх в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
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