Канадскому подростку заменили колено повёрнутой задом наперёд ступнёй

Летом прошлого года у мальчика была обнаружена остеогенная саркома. Она поразила бедренную кость его левой ноги.

14-летнему подростку в Канаде, у которого остеогенная саркома, пришили голень на место бедра. Об этом сообщает Inside Edition.

Canadian Teen Loses Leg to Cancer, Gets New Knee From Backward-Facing Leg @InsideEdition https://t.co/yXIxVXHeDD — Mara Montalbano (@MaraMontalbano) 28 февраля 2019 г.

Болезнь у мальчика обнаружили летом 2018 года. Злокачественная опухоль костной ткани поразила бедренную кость левой ноги Джейкоба Бреденхофа. Из-за этого подростку приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

Жизнь Джейкоба спасти могла только ампутация. Врачи отрезали большую часть его левой ноги, а после пришили на место бедра повёрнутую на 180 градусов голень и ступню. В итоге сустав оказался на месте потерянного, это упростит использование протеза. Операция длилась девять часов. В настоящий момент мальчик нуждается в химиотерапии.