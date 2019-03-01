В ХМАО задержали боевиков, планировавших серию терактов и убийства полицейских

У одного из задержанных нашли пистолет Макарова с патронами и снимок высокопоставленного полицейского в регионе.

В ХМАО задержали членов законспирированной террористической ячейки, которые планировали серию терактов и убийства полицейских. Как сообщает МВД РФ, операция была проведена их подразделениями по противодействию экстремизму и УФСБ РФ по ХМАО.

— Участники ячейки, строго соблюдая правила конспирации, проводили встречи на съёмных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе, где обсуждали планы по нападению на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка, — говорится в сообщении МВД РФ.

Кроме того, они планировали взрывы в местах массового скопления граждан.

При задержании у членов террористической ячейки обнаружили самодельное взрывное устройство и гранату РГД-5 с запалом. Кроме того, найдены были и пистолет Макарова с патронами, и снимок руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО. В МВД не исключают, что на него готовилось покушение.

Фигурантам дела уже избрана мера пресечения. Их отправили под стражу.