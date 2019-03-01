Мошенники "лечили" жителей Дальнего Востока от несуществующих болезней

Жертвами злоумышленников стали 120 человек. Сумма ущерба составила 20 миллионов рублей.

Полицейские пресекли деятельность мошенников, которые лечили жителей Дальнего Востока от несуществующих болезней, похитив таким образом более 20 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её данным, злоумышленники действовали в арендованных деловых центрах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Они приглашали на бесплатное обследование в основном пожилых граждан и проверяли их здоровье на "псевдомедицинском оборудовании". Затем менеджеры клиники сообщали пациентам об обнаружении у них заболеваний и предлагали пройти лечение.

Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей. При этом они вводили людей в заблуждение тем, что часть расходов возьмёт на себя государство, тем самым убеждая подписать кредитный договор на их условиях.

Предварительная сумма ущерба составила 20 миллионов рублей. За время деятельности мошенников их жертвами стали 120 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.