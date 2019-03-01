Житель Удмуртии открыл стрельбу в автобусе за отказ водителя высадить его

В удмуртском Сарапуле 29-летний местный житель устроил стрельбу в автобусе после отказа водителя высадить его в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.
Как отмечается, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения во время происшествия.
— В ответ на отказ водителя сделать остановку в неположенном месте он достал пневматический пистолет и дважды выстрелил из него по дверям, — говорится в сообщении.
После того как мужчина всё-таки вышел из автобуса, он ещё несколько раз выстрелил вслед транспортному средству. В момент инцидента в автобусе было несколько пассажиров, из них никто не пострадал.
Полиция задержала нарушителя, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.
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