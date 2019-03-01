Житель Удмуртии открыл стрельбу в автобусе за отказ водителя высадить его

В момент инцидента мужчина находился в алкогольном опьянении. Он продолжил стрелять и после того, как его выпустили.

В удмуртском Сарапуле 29-летний местный житель устроил стрельбу в автобусе после отказа водителя высадить его в неположенном месте. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Как отмечается, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения во время происшествия.

— В ответ на отказ водителя сделать остановку в неположенном месте он достал пневматический пистолет и дважды выстрелил из него по дверям, — говорится в сообщении.

После того как мужчина всё-таки вышел из автобуса, он ещё несколько раз выстрелил вслед транспортному средству. В момент инцидента в автобусе было несколько пассажиров, из них никто не пострадал.

Полиция задержала нарушителя, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.