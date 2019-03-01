"Пусть будет рубль". Лукашенко поддержал введение единой валюты с Россией

Белорусский лидер отметил, что главный вопрос заключается в том, где расположить эмиссионный центр.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести единую валюту с Россией. Об этом он сообщил во время "Большого разговора" с представителями СМИ.

— Россия нам предлагает единую валюту. Мы за! Пусть будет рубль. Зачем нам выдумывать талер? Но пусть это будет не российский рубль, а наш общий, — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, главный вопрос заключается в том, где будет расположен эмиссионный центр Союзного государства. Сам Лукашенко считает, что его можно разместить в Санкт-Петербурге.

Напомним, в январе 2019 года Лукашенко уже высказывался в пользу введения единой валюты с Россией.