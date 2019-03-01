Лукашенко заявил, что "наелся президентства"

Белорусский лидер отметил, что в случае, если в стране будет другой лидер, возникнет вопрос с россиянами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами в рамках "Большого разговора" допустил, что в стране может быть другой президент.

— Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность, — заявил белорусский лидер.

Он отметил, что никогда не замечал со стороны президента России Владимира Путина намерений присоединить Белоруссию к РФ.

Лукашенко также заявил, что если бы был проведён референдум о вхождении Белоруссии в состав России, то против бы проголосовали 98% населения.

— Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого? — сказал Лукашенко.

Отметим, что в 2013 году Лукашенко уже заявлял, что "наелся президентства".