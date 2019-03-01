Лукашенко заявил, что "наелся президентства"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами в рамках "Большого разговора" допустил, что в стране может быть другой президент.
— Лукашенко уже наелся президентства, может быть и другой здесь президент. Но тогда будет вопрос с россиянами, они знают этого белорусского президента. Про другого будет сложнее, извините за нескромность, — заявил белорусский лидер.
Он отметил, что никогда не замечал со стороны президента России Владимира Путина намерений присоединить Белоруссию к РФ.
Лукашенко также заявил, что если бы был проведён референдум о вхождении Белоруссии в состав России, то против бы проголосовали 98% населения.
— Белорусы хотят жить в своей квартире. Что в этом такого? — сказал Лукашенко.
Отметим, что в 2013 году Лукашенко уже заявлял, что "наелся президентства".
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