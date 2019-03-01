Гладить минимум пять минут. Куклачёв рассказал, как порадовать кошку

По словам заслуженного артиста России, если каждый день уделять своему питомцу минимум пять минут, то можно освободиться от накопленной негативной энергии.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачёв в День кошек рассказал Агентству городских новостей "Москва", как можно принести радость своим питомцам.

— Если гладить кошку хотя бы 5–10 минут в день, вы, мало того что освобождаетесь от негативной энергии, которая накапливается у вас в течение дня, вы ещё дарите кошке ласку и получаете взамен огромное количество любви и положительных эмоций, — сказал он.

По словам Куклачёва, таким образом жизнь человека станет "намного светлее", а общее состояние будет "намного здоровее и умиротворённее". Кроме того, тем, кто собирается брать кошку из питомника, он посоветовал выбрать того питомца, который сам потянется к человеку, чтобы быть с ним "на одной волне".

Отметим, что сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день кошек.