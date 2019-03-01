Гладить минимум пять минут. Куклачёв рассказал, как порадовать кошку

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Гладить минимум пять минут. Куклачёв рассказал, как порадовать кошку

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По словам заслуженного артиста России, если каждый день уделять своему питомцу минимум пять минут, то можно освободиться от накопленной негативной энергии.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачёв в День кошек рассказал Агентству городских новостей "Москва", как можно принести радость своим питомцам.

— Если гладить кошку хотя бы 5–10 минут в день, вы, мало того что освобождаетесь от негативной энергии, которая накапливается у вас в течение дня, вы ещё дарите кошке ласку и получаете взамен огромное количество любви и положительных эмоций, — сказал он.

По словам Куклачёва, таким образом жизнь человека станет "намного светлее", а общее состояние будет "намного здоровее и умиротворённее". Кроме того, тем, кто собирается брать кошку из питомника, он посоветовал выбрать того питомца, который сам потянется к человеку, чтобы быть с ним "на одной волне".

Отметим, что сегодня, 1 марта, отмечается Всемирный день кошек.

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