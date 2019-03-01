Во Владимире сотрудники Росгвардии спасли женщину от своры диких собак

Женщина лежала на земле и истекала кровью. Сейчас её состояние нормализовалось, она находится в отделении травматологии.

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Владимирской области спасли 44-летнюю женщину, на которую напало более 15 разъярённых собак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время патрулирования мужчины услышали лай и поспешили к месту, откуда доносился звук. Собаки терзали лежавшего в луже крови человека. Росгвардейцы прогнали животных, вызвали медиков и оказали пострадавшей помощь до прибытия врачей.

44-летняя жительница Владимира была госпитализирована со множественными ранами, её доставили в реанимацию.

В настоящее время состояние женщины нормализовалось, её перевели в травматологическое отделение.

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