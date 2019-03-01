Джордж Мартин отказался от камео в финале "Игры престолов"

По словам писателя, данное предложение было крайне соблазнительным, однако он решил не тратить время на перелёт.

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин заявил, что отказался от камео в финальном сезоне "Игры престолов". Такую идею ему предлагали шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс. Об этом стало известно из интервью EW.

По словам писателя, предложение было очень соблазнительным, правда, перелёт из Нью-Мексико в Белфаст занял бы слишком много времени. Это время автор решил посвятить написанию новой книги — "Ветра зимы".

Также Мартин вспомнил, что его камео можно было увидеть в пилотном эпизоде "Игры престолов", пока его не пересняли.

— Я был одним из гостей на свадьбе Дейенерис. Тогда её играла Тэмзин Мёрчант, поэтому весь материал выбросили, когда мы взяли на роль Эмилию Кларк, — рассказал Мартин.

Напомним, первый эпизод восьмого сезона "Игры престолов" выйдет 14 апреля.