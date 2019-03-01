Лукашенко заявил, что у России нет намерений по поглощению Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не замечал со стороны российских властей намерений включить республику в состав России.

— Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России, что Республику Беларусь надо инкорпорировать, включить в состав России, я ни разу не услышал, даже настроения такого не было, — сказал Лукашенко журналистам.

Лукашенко также отметил, что белорусы "хотят жить в своей квартире".