Фигуристка Слуцкая попросила помощи из-за травли дочери в школе

Фигуристка Ирина Слуцкая в своём инстаграме пожаловалась на травлю её дочери в школе и в связи с этим обратилась к своим подписчикам за помощью.

— Ситуация: приходит ребёнок домой и говорит, что некая девочка (на несколько лет старше), с которой тренируется в одной группе, начинает прямо в глаза говорить ребёнку, что твоя мама такая-сякая, приплетая к этому достаточно жёсткие выражения, — написала она.

Слуцкая отметила, что теперь она не знает, как ей поступить: объяснить ребёнку, что "эти высказывания некультурны", а их автор сам не особо понимает их значения, или же "сказать пару ласковых" маме обидчицы и ей самой.

Мнения подписчиков разделились: половина посчитала, что этот инцидент необходимо проигнорировать, другая — решила, что фигуристке стоит пообщаться с обидчицей и её мамой, чтобы ребёнок чувствовал себя под защитой матери.