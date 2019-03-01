Прямая трансляция: Перед стартом Универсиады в Красноярске

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Прямая трансляция: Перед стартом Универсиады в Красноярске

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Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В Красноярске проходит пресс-конференция, посвящённая старту​ XXIX​ Всемирной зимней универсиады 2019 года. На соревнованиях разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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