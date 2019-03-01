В Приморье рассказали о состоянии косаток из "китовой тюрьмы"

По словам ветеринаров, морских млекопитающих осматривают каждый день: кто как ест, дышит и двигается.

Состояние незаконно выловленных косаток и белух в Приморском крае оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил ветеринар комплекса в бухте Средняя, где содержатся морские млекопитающие.

— Проблем у наших зверей сейчас нет, — заявил он.

Врач отметил, что животных осматривают каждый день: кто как поел, кто как дышит и как двигается. Некоторые экологи ранее сообщили о нарушении кожных покровов у косаток и белух, о ранах и отслоении кожи, но ветеринар опроверг эти сообщения, отметив, что, если бы у косаток были проблемы со здоровьем, он бы знал это.

Как сообщалось ранее, Кремль рассчитывает, что проблема косаток из "китовой тюрьмы" будет решена как можно в более сжатые сроки и млекопитающих наконец отпустят на свободу.