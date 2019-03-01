Неизвестный устроил стрельбу в Нижнем Новгороде и скрылся

Читайте также

Неизвестный устроил стрельбу в Нижнем Новгороде и скрылся

650

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

На улице в Нижнем Новгороде произошла стрельба. Открывший огонь мужчина скрылся с места инцидента. По данным Лайфа, в городе введён план "Перехват".

— Была стрельба на улице Тонкинской, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По данным телеграм-канала Life Shot, мужчина передвигается на чёрном внедорожнике. Отмечается, что он стрелял из травматического оружия. Также он открыл огонь, когда проезжал мимо местной школы. Пуля попала в случайного прохожего. После этого водитель внедорожника скрылся, его объявили в розыск.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×