Неизвестный устроил стрельбу в Нижнем Новгороде и скрылся

На улице в Нижнем Новгороде произошла стрельба. Открывший огонь мужчина скрылся с места инцидента. По данным Лайфа, в городе введён план "Перехват".
— Была стрельба на улице Тонкинской, — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
По данным телеграм-канала Life Shot, мужчина передвигается на чёрном внедорожнике. Отмечается, что он стрелял из травматического оружия. Также он открыл огонь, когда проезжал мимо местной школы. Пуля попала в случайного прохожего. После этого водитель внедорожника скрылся, его объявили в розыск.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени