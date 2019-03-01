Три человека погибли при столкновении двух машин в Самарской области

"Лада-ларгус" вылетела на встречную полосу и влетела в "хёндай-солярис". Четверых пострадавших госпитализировали.

В Красноярском районе Самарской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей. Как стало известно Лайфу, "Лада-ларгус" вылетела на встречную полосу и столкнулась с "хёндаем-солярис".

Все пассажиры "Лады" погибли. Ими были Ринат Шибердин 1963 года рождения, гражданка Узбекистана 1988 года рождения Фадбарг Абдурахманова и гражданин Киргизии Обатбек Икрамов 1986 года рождения.

Четверых пострадавших, находившихся в иномарке, доставили в центральную районную больницу.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).