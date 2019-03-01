Сердечный приступ. Под Челябинском мужчина умер, спасая кошку с крыши

Под Челябинском мужчина полез на крышу спасать кошку и умер, сообщает 74.ru.
По словам очевидцев, мужчина стал вылазить на крышу нежилого помещения с соседского балкона, метров через 15 ему стало плохо. У мужчины случился приступ, приезда медиков пришлось ждать около 40 минут.
Жители микрорайона утверждают, что долго ждать приезда скорой приходится часто — работает всего одна медицинская бригада.
При этом в областном Минздраве утверждают, что мужчина упал с высоты и к приезду медиков был уже мёртв — врачи лишь сняли его с крыши и констатировали смерть. Проверку обстоятельств смерти мужчины проводят в СК.
Ранее Лайф сообщал, что в Башкирии мужчина умер на остановке на глазах у прохожих, не дождавшись скорой.
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