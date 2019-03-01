Врача-уролога из Владимирской области осудили за смерть пациента

В городе Коврове Владимирской области осудили врача-уролога, допустившего смерть пациента по неосторожности. Об этом говорится в сообщении регионального Следственного управления СК РФ.

В апреле 2017 года к врачу-урологу обратился местный житель, которому по результатам осмотра была предложена платная операция. Мужчина дал своё согласие, в мае того же года он был прооперирован. После хирургического вмешательства у пациента начались осложнения, сопровождавшиеся острым желудочно-кишечным кровотечением, из-за чего врач проводил необходимые медицинские процедуры.

— В нарушение стандартов оказания медицинской помощи, общих принципов оказания медицинской помощи врач-уролог допустил дефекты ведения послеоперационного периода, выразившиеся в поздней диагностике осложнений, неадекватности лечения, невыполнении ультразвукового исследования, что привело к ухудшению состояния здоровья мужчины, — говорится в сообщении.

Спустя несколько недель — 6 июня — пациент скончался. Суд приговорил врача к 2,5 года лишения свободы.