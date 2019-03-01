Застрявший в Дели россиянин рассказал, как туристы пытаются вернуться домой

Ранее стало известно, что более 30 туристов из России не могут покинуть Дели из-за конфликта Индии и Пакистана.

Один из застрявших в индийском аэропорту россиян — Александр Забоев — рассказал в беседе с 360, как туристы пытаются вернуться домой.

По словам мужчины, он летел из Гоа в Дели, после чего должен был отправиться в Астану, Москву и уже потом — в Калининград. Но в Дели ему сообщили, что его билет аннулирован. Позже он встретился с соотечественниками с той же проблемой, в основном это были женщины.

Россиянин отметил, что никто не давал им нужной информации, представители агентства не выходили на связь и при этом не пускали в аэропорт. Женщины начали звонить в Россию и просить им выслать денег.

— Одна из них ночью взяла билет за 115 тысяч рублей — как-то через Сингапур. Остальные купили за 45 тысяч — через Москву, — сказал Забоев.

Мужчина добавил, что у него таких денег при себе не было, к тому же неизвестные украли сумку с картами. По его словам, воздушный коридор через Пакистан закрыт до 4 марта, а он имеет билеты только до Москвы на 3 марта.

Забоев рассказал, что граждан Казахстана забрали в посольство. Несколько россиян тоже покинули аэропорт, однако мужчина не знает, где они.

Ранее стало известно, что более 30 российских туристов не могут покинуть Дели из-за конфликта между Индией и Пакистаном.