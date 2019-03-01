Безвозмездно. Лукашенко высказался о размещении двух военных объектов России

Белорусский лидер отметил, что такое решение принято, несмотря на налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и далее не будет брать с Москвы деньги за размещение двух российских военных объектов.

— Вы нам за эти базы ничего не платите, и когда вот уже буквально через год надо заключать новое соглашение, я, разговаривая с вашими начальниками, разозлившись, сказал: "Не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмём, даже если мы налоговый манёвр не отрегулировали, пусть эти деньги будут у вас… Но за базы мы с вас копейки не возьмём", — заверил белорусский лидер на встрече с представителями СМИ.

Лукашенко отметил, что эти военные объекты обеспечивают как безопасность России, так и безопасность Белоруссии.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что не видит необходимости в появлении на территории республики российской военной базы.