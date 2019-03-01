WhatsApp получит собственную криптовалюту

Виртуальные деньги обеспечиваться будут национальными валютами, которые хранятся на банковских счетах фирмы.

У мессенджера WhatsApp появится собственная криптовалюта. Об этом сообщает РБК.

Свой токен компания представит в первом полугодии этого года. Компания Facebook уже провела переговоры с некоторыми биржами криптовалют о возможном введении в виртуальный оборот новой монеты.

Стоимость виртуальной валюты будет привязана к корзине валют. Над созданием монеты работают как минимум полсотни специалистов. Работа по созданию новой криптовалюты полностью засекречена.

С помощью новой крипты пользователи смогут оплачивать покупки и переводить друг другу деньги. Всего криптовалютой могут пользоваться до 2,7 миллиарда человек, учитывая пользователей Messenger, WhatsApp и Instagram.