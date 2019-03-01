Местные разборки. Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны

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Местные разборки. Подозреваемые в стрельбе у школы в Нижнем Новгороде задержаны

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Фото: © Pixabay

Подозреваемые в стрельбе в Нижнем Новгороде, в том числе и у одной из школ, задержаны. Как сообщает ТАСС, произошедшая стрельба — это "местные разборки".

По данным агентства, огонь был открыт из травматического оружия. При стрельбе, как отмечается, никто не пострадал. В самом учебном заведении заявили, что обстановка в школе спокойная.

Ранее сообщалось, что стрельбу устроил один мужчина, который после инцидента скрылся на чёрном внедорожнике. В городе был объявлен план "Перехват".

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