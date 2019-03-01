Уилл Смит больше не будет сниматься в "Отряде самоубийц"

Актёр исполнил роль Дэдшота, в которой он впервые предстал перед зрителями в 2016 году.

Американская звезда кино Уилл Смит не будет сниматься в супергеройском боевике "Отряд самоубийц". Ранее он исполнял роль наёмного убийцы Дэдшота. Об этом сообщает THR.

Смит появился в образе Дэдшота впервые в 2016 году. Тогда он снимался в первой части фильма. Как стало известно, актёр не заключал контракта, который предполагал бы его участие во второй части "Отряда". Смит не планирует возвращаться к проекту.

Напомним, сценаристом продолжения "Отряда самоубийц" будет Джеймс Ганн, который ранее работал над фильмом "Стражи Галактики". В настоящий момент не известно, кто из актёров первой части появится в новом проекте.