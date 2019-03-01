"АвтоВАЗ" выпустил 300-тысячный автомобиль Lada Vesta

28 февраля с конвейера "Lada Ижевский автомобильный завод" (входит в группу "АвтоВАЗ") сошёл 300-тысячный автомобиль семейства Lada Vesta. Об этом сообщает "Автостат".
Юбилейным экземпляром стал универсал Vesta SW. Авто окрашено в цвет "Карфаген". Этот автомобиль получил комплектацию Luxe. Машина оснащена двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач.
Напомним, производство Lada Vesta началось в сентябре 2015 года. В настоящий момент семейство включает шесть моделей. Помимо седана есть ещё Lada Vesta Cross, универсалы Lada Vesta SW и SW Cross, двухтопливная Lada Vesta CNG и Lada Vesta Sport.
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