"АвтоВАЗ" выпустил 300-тысячный автомобиль Lada Vesta

Читайте также

"АвтоВАЗ" выпустил 300-тысячный автомобиль Lada Vesta

0

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба ПАО

Юбилейным экземпляром стал автомобиль-универсал Vesta SW, окрашенный в цвет "Карфаген".

28 февраля с конвейера "Lada Ижевский автомобильный завод" (входит в группу "АвтоВАЗ") сошёл 300-тысячный автомобиль семейства Lada Vesta. Об этом сообщает "Автостат".

Юбилейным экземпляром стал универсал Vesta SW. Авто окрашено в цвет "Карфаген". Этот автомобиль получил комплектацию Luxe. Машина оснащена двигателем 1,6 л (106 л.с.) и механической коробкой передач.

Напомним, производство Lada Vesta началось в сентябре 2015 года. В настоящий момент семейство включает шесть моделей. Помимо седана есть ещё Lada Vesta Cross, универсалы Lada Vesta SW и SW Cross, двухтопливная Lada Vesta CNG и Lada Vesta Sport.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×