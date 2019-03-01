Впервые за 81 год. Атмосферное давление в Москве побило рекорд

В последний раз столь низкое атмосферное давление наблюдалось 1 марта 1938 года.

В пятницу, 1 марта, атмосферное давление в Москве опустилось до рекордно низкого уровня за 81 год и составило 723,1 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста столичного метеобюро Татьяну Позднякову.

Такой показатель был зафиксирован в час ночи по местному времени на станции ВДНХ. Отмечается, что с того момента атмосферное давление стало расти, а потому цифра рекорда является окончательной.

В последний раз настолько низкое атмосферное давление было зафиксировано в 1938 году — 725 миллиметров ртутного столба.

Как писал ранее Лайф, в первый день весны в Москве ожидается температура около нуля градусов, в Подмосковье –3…+2 °С. К вечеру температура воздуха опустится до –8°С. Столичных водителей попросили соблюдать осторожность на дорогах из-за гололедицы.