Песков: Контактов Путина с премьером Пакистана пока не планируется

По его словам, нормализация кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана в первую очередь зависит от них самих.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что контактов между главой государства и пакистанским премьером Имраном Ханом пока не планируется.

— Пока контактов с визави из Пакистана не запланировано в настоящий момент, но в целом, вы знаете, было достаточно обстоятельное сообщение по итогам вчерашнего телефонного разговора, — ответил Песков на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Пакистана.

Напомним, 28 февраля президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индийский премьер поблагодарил Путина за поддержку усилий по борьбе с терроризмом.