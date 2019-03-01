Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске

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Путин посетит открытие Универсиады в Красноярске

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Фото: © РИА "Новости" / Александр Кряжев

Глава государства также намерен встретиться с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта.

Президент России Владимир Путин сегодня планирует провести встречу с главой компании "Россети" Павлом Левинским. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это одна из системообразующих компаний в энергосекторе. Традиционно президент сверит часы с главами крупных компаний, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что уже завтра, 2 марта, российский лидер отправится в Красноярск, где посетит церемонию открытия 29-й Всемирной зимней универсиады.

— Будет уже поздно вечером встреча с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта. Раньше он встречался, когда Универсиада в Казани была. Часть воскресенья будет находиться в Красноярске, — резюмировал Песков.

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