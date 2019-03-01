Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сумма от 300 тысяч рублей выдаётся при подаче заявки в период с 1 марта по 29 апреля.

Сбербанк снизил минимальные ставки по потребительским кредитам на период весенней акции от 300 тысяч до одного миллиона рублей до 11,9%. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Как отмечается, кредит можно получить при подаче заявки с 1 марта по 29 апреля. Максимальная сумма кредита составляет пять миллионов рублей, минимальная — 30 тысяч рублей. Кредит выдаётся на срок до пяти лет. Точная ставка и сумма кредита будут определены при оформлении договора.

Ставки снижены по сравнению с периодом с 1 по 28 февраля, когда ставка составляла минимум 12,9%.

Как ранее писал Лайф, глава Сбербанка Герман Греф рассказал, когда ставки по ипотеке могут упасть до 8%.