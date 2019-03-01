Кремль не ведёт переговоров о дополнительной финансовой помощи Венесуэле

Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой, учитывая, что ряд российских компаний реализуют там крупные проекты.

Кремль не ведёт переговоров на высшем уровне о дополнительной финансовой помощи Венесуэле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— На уровне президентов сейчас переговоры не ведутся, — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия оказывать дополнительную финансовую помощь Венесуэле, переживающей острый политический кризис.

Говоря о том, какая помощь оказывается Боливарианской Республике, пресс-секретарь посоветовал обратиться в МИД РФ.

— Поскольку именно контакты сейчас осуществляются по линии Министерства иностранных дел, было бы корректно все-таки адресовать туда вопрос, — отметил он.

По словам Пескова, Россия постоянно контактирует с венесуэльскими партнерами и заинтересована в сотрудничестве с Венесуэлой, учитывая, что ряд российских компаний реализуют там крупные проекты.

— Мы рассчитываем, что эти проекты имеют хорошие перспективы, что они будут иметь перспективы к расширению. И, конечно, мы желаем нашим венесуэльским партнерам как можно скорее справиться с теми трудностями, и внутриполитическими и, конечно, экономическими сложностями, которые сейчас имеют место в стране, — сказал он.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время беспорядков оппозиционный лидер Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран во главе с США заявил о признании Гуайдо. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.