Песков заявил, что конкретики по единой валюте России и Белоруссии пока нет

В вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте пока нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства, — заявил Песков журналистам.
Песков напомнил, что действия по общей валюте прописаны в имеющихся документах между двумя странами, уточнив, что тема является предметом "экспертного разговора".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты с Россией, отметив, что это может быть рубль, но не российский, а общий.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени