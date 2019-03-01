Песков заявил, что конкретики по единой валюте России и Белоруссии пока нет

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эту тему можно и нужно обсуждать, и напомнил о существовании соответствующих рабочих групп.

В вопросе перехода России и Белоруссии к единой валюте пока нет конкретики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Конкретики никакой нет, но, конечно, эта тема может и должна обсуждаться, если мы, собственно, дальше продвигаемся по пути союзного строительства, — заявил Песков журналистам.

Песков напомнил, что действия по общей валюте прописаны в имеющихся документах между двумя странами, уточнив, что тема является предметом "экспертного разговора".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал введение единой валюты с Россией, отметив, что это может быть рубль, но не российский, а общий.