Россия готова способствовать нормализации отношений Индии и Пакистана

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Россия готова способствовать нормализации отношений Индии и Пакистана

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Россия готова всемерно способствовать скорейшей нормализации кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия готова, естественно, всемерно способствовать нормализации вот этой кризисной ситуации, скорейшей нормализации, — заявил представитель Кремля, отметив, что в первую очередь нормализация зависит непосредственно от сторон конфликта.

Также Песков уточнил, что контактов Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана пока не планируется.

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