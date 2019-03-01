Россия готова способствовать нормализации отношений Индии и Пакистана

Россия готова всемерно способствовать скорейшей нормализации кризисной ситуации в отношениях Индии и Пакистана, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Россия готова, естественно, всемерно способствовать нормализации вот этой кризисной ситуации, скорейшей нормализации, — заявил представитель Кремля, отметив, что в первую очередь нормализация зависит непосредственно от сторон конфликта.
Также Песков уточнил, что контактов Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Имрана Хана пока не планируется.
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