США не информировали Россию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон не информировал Москву об итогах переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на саммите в Ханое. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Нет, пока нет. Прошло совсем мало времени, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Представитель Кремля добавил, что в Москве пока не знают, будет ли Вашингтон информировать о прошедших переговорах.
— Я не знаю, если они посчитают необходимым, — подытожил он.
Саммит КНДР — США состоялся в Ханое, он длился два дня. Однако переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений.
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