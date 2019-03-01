США не информировали Россию об итогах переговоров Трампа и Ким Чен Ына

Вашингтон не информировал Москву об итогах переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на саммите в Ханое. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Нет, пока нет. Прошло совсем мало времени, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что в Москве пока не знают, будет ли Вашингтон информировать о прошедших переговорах.

— Я не знаю, если они посчитают необходимым, — подытожил он.

Саммит КНДР — США состоялся в Ханое, он длился два дня. Однако переговоры Трампа и Ким Чен Ына завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений.