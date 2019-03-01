В Кремле уверены в братских и союзнических отношениях России и Белоруссии

Кремль уверен, что отношения между Россией и Белоруссией являются союзническими и "абсолютно братскими". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля не стал комментировать слова белорусского лидера Александра Лукашенко, что 98% граждан его страны проголосуют против включения республики в состав России.

— Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими, — сказал Песков.