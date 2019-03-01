"Хоть завтра". Песков рассказал, когда могут встретиться Путин и Лукашенко

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"Хоть завтра". Песков рассказал, когда могут встретиться Путин и Лукашенко

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что лидеры двух стран регулярно общаются по телефону.

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируется, однако в случае необходимости может произойти хоть завтра. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Пока нет, но, с другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что при необходимости решение о встрече Путин и Лукашенко принимают оперативно.

В Кремле также заявили, что отношения между Россией и Белоруссией являются "абсолютно братскими".

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