В Мосгордуме поддержали идею о создании стены памяти Децла

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В Мосгордуме поддержали идею о создании стены памяти Децла

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Фото: © Телеграм-канал Life Shot

Депутат Евгений Герасимов отметил, что в парламент должно поступить обращение с предполагаемым местом мемориала.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу создать стену памяти Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл.

— Почему бы нет. Он был очень популярен, он один из основателей этого направления. Если не один человек, а много считают это необходимым. А я пока не знаю, сколько у него поклонников. У него должно быть много поклонников, но я должен это увидеть на бумаге, — сказал Герасимов.

Он отметил, что в Мосгордуму должно поступить обращение с предполагаемым местом, где будет расположен мемориал, а также указан источник его финансирования.

Ранее Лайф писал о том, что стену памяти Децла попросили создать его фанаты. Напомним, рэпер умер в ночь на 3 февраля после выступления в Ижевске. Предварительная причина — остановка сердца.

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