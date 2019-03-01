Турчинов предрёк украинской нации исчезновение

Низкая рождаемость, высокая смертность и массовая миграция населения за рубеж становятся для страны настоящей катастрофой. И это уже признаёт даже официальный Киев.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поделился переживаниями по поводу сокращения населения страны. По его словам, в прошлом году на свет появилось лишь 335 тысяч маленьких украинцев, притом что ушли из жизни 587 тысяч человек. По официальным данным, рождаемость в 2018 году упала на 7% по сравнению с годом ранее. А количество абортов, по словам Турчинова, достигает отметки 100 тысяч в год.

— Сокращение населения становится для Украины одним из факторов, который угрожает не просто национальной безопасности, а самому существованию нашей нации, — подытожил Турчинов в эфире телеканала "Прямой".

К слову, о том, что украинское население вымирает рекордными темпами, эксперты говорят уже не первый год. Сейчас, по подсчётам специалистов, его численность составляет 32 млн человек, а не 40, как заявляют власти.

В причинах происходящего ранее разбирался Лайф.