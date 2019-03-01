Лукашенко потребовал от России не обвинять Минск в нахлебничестве

Он заявил, что россияне не знают лежащих на поверхности проблем "младшего брата".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российскую сторону к сотрудничеству, заявив, что страна никогда не была и не будет нахлебником у России.

— И прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов, — заявил Лукашенко на встрече с представителями СМИ.

Белорусский лидер напомнил, что жители двух стран — "родные люди". По его словам, белорусов могут использовать против России, отметив, что они "устали" от этого.

Лайф сообщал, что Белоруссия и далее не будет брать с Москвы деньги за размещение двух российских военных объектов.