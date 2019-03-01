В Совфеде назвали бредом слова Климкина об "украинском" происхождении России

Член Совета Федерации, доктор исторических наук Анатолий Широков в беседе с Лайфом высмеял министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего об "украинском" происхождении России и Белоруссии. Сенатор отметил, что слова главы ведомства являются полнейшим бредом.

— Это бред полнейший, и очень жалко, что этот бред несёт высочайшего уровня чиновник соседнего государства, народ которого мы, несмотря ни на что, всё равно считаем братским, поскольку корень у нас общий, один у великороссов, малороссов и белорусов! Фактически мы все происходим из одного корня, но то, что там белорусы и русские произошли от украинцев, то это такой же бред, как и то, что украинцы выкопали Чёрное море! — сказал он.

Как сообщалось ранее, глава украинского МИД Климкин заявил, что Украина испокон веков играла "важнейшую роль в формировании Европы и её ценностей".