Число заболевших эхинококкозом ульяновских суворовцев увеличилось до 49

Ранее специалисты предположили, что учащиеся могли заразиться от собак, через насвай или из-за нечистоплотности.

Число заболевших эхинококкозом курсантов и сотрудников Суворовского военного училища в Ульяновской области увеличилось, сообщил депутат Госдумы РФ от региона Алексей Куринный.

— По состоянию на 20 февраля 2019 года по результатам обследования воспитанников, направленных УГСВУ на обследование, диагноз "эхинококкоз" установлен в 49 случаях, — процитировал депутат сообщение Министерства здравоохранения РФ.

Как отмечается, в целях проведения установления или уточнения диагноза было обследовано 518 воспитанников и 305 сотрудников училища, в том числе 42 работника столовой училища.

Как ранее писал Лайф, при прохождении флюорографии у десятков курсантов Суворовского училища в Ульяновске нашли патологию лёгких. Оказалось, что причиной стали паразиты. Молодые люди могли заразиться от инфицированных собак или через употребление насвая.