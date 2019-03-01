"Вопрос в цене". Лукашенко пригрозил найти замену нефти из России

По словам белорусского лидера, в ноябре страна закончит модернизацию собственных заводов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах по закупке нефти не только в России, отметив, что вопрос — в цене.

— К нам нормально россияне относятся, почему мы должны в них камни бросать? Да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым манёвром. Ну — Господь с вами, переживём мы эти 400 миллионов (долларов) в этом году, а может, чуть меньше будет. Но переживём, — заявил белорусский лидер.

Лукашенко уточнил, что в ноябре Белоруссия закончит модернизацию своих заводов и намерена купить нефть со стороны.

Президент Белоруссии отметил, что нефти сегодня — покупай сколько хочешь. Вопрос заключается лишь в её цене.

Напомним, Белоруссия оценивает потери от налогового манёвра в нефтяной сфере России за этот год примерно в $383 миллиона.