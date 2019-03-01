За взятку. Мэра Чебаркуля задержали в собственном кабинете

Задержан мэр Чебаркуля Челябинской области Сергей Ковригин. Как сообщает URA.RU, чиновника подозревают в получении взятки. Он был задержан на рабочем месте.
По версии следствия, в 2016 году Ковригин получил взятку на сумму свыше 50 тысяч рублей. Кроме того, он может стать фигурантом ещё двух уголовных дел: превышение должностных полномочий и мошенничество.
Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о предъявлении обвинений мэру Чебаркуля.
Свою должность главы города в Челябинской области Сергей Ковригин занял 7 декабря 2015 года.
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